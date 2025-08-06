Уиткофф обсудит с Европой переговоры с Путиным

Спецпосланник США этим вечером обсудит с Европой и Украиной свою встречу с Путиным, пишет Axios. Также будет обсуждаться возможность встречи лидеров России и США.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в четверг проведет телефонный разговор с союзниками Штатов, темой беседы станет встреча Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина, пишет журналист портала Axios Барак Давид.

"Спецпосланник Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным и обсудить дальнейшие шаги, включая возможность саммита Путина и Трампа"

– сообщение

По некоторым данным, встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. В настоящее время идет проработка саммита, заявил ранее в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков.