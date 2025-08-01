На возможную встречу Путина и Трампа отреагировали в ООН

В ООН положительно воспринимают информацию о возможной встрече лидеров России и США. В организации отмечают, что приветствуют все усилия по украинскому урегулированию.

Организация Объединенных Наций приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине. Такое заявление сделал замгенсека ООН Фархан Хан, комментируя информацию о возможной встрече лидеров России и Соединенных Штатов.

"Посмотрим, что произойдет. Но, безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности"

– Фархан Хан

Накануне с визитом в Москве побывал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. В ходе поездки в российскую столицу он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. После нее стало известно, что стороны договорились о проведении встречи президентов в ближайшее время. Стороны уже начали заниматься ее проработкой.