Трамп решит вопрос о новых санкциях против России в течение 36 часов

Американский лидер в ближайшие 36 часов решит, будут ли США усиливать санкционное давление на Россию. Ранее сегодня его спецпосланник провел в Москве встречу с президентом России.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ближайшие 24-36 часов определится с тем, стоит ли вводить новые санкции в отношении России. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов. Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней"

– Марко Рубио

Комментируя сегодняшний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, он отметил, что после него завершение украинского конфликта стало ближе, чем было ранее.

Напомним, в среду в российской столице прошла встреча Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина.