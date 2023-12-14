Вестник Кавказа

Юго-восток Казахстана потрясло землетрясение

Юго-восток Казахстана потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько часов назад в Казахстане было зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр располагался в 180 км от Алматы.

Казахстанские сейсмологи зафиксировали сегодня в в юго-восточной части страны землетрясение магнитудой 5. Об этом рассказали 14 декабря в региональном департаменте по ЧС.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 14 декабря 2023 года в 17 часов 44 минуты 04 секунды алма-атинского времени зарегистрировано землетрясение"

– пресс-служба

Эпицентр подземных толчков располагался в 180 км от Алматы, а очаг – на глубине 15 тыс метров.

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