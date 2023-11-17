Жилой дом рухнул от взрыва в Казахстане

В казахстанском Костанае произошло обрушение жилого дома. ЧП произошло в результате хлопка бытового газа. Под обломками оказались 7 человек

Семь человек завалило обломками рухнувшего в Костанае жилого дома, двоих спасателям уже удалось вытащить. Дом обрушилось в результате взрыва газа. На месте развернут оперативный штаб, сюда же прибыл глава области.

«По предварительным данным ДЧС, здесь произошёл хлопок газовоздушной смеси, обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около семи человек. Спасатели работают на месте. Также туда приехал аким области. На месте развёрнут оперативный штаб»

– издание «Наша газета»

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. В частности спасатели рассказали журналистам о том, что третьего пострадавшего зажало плитой. Специалисты отмечают, что работа проводится «ювелирная», когда важно умение, а не количество техники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.