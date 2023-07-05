Удары по сектору Газа - Израиль отвечает на ночной обстрел

Опубликовано: 7:19, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиле ночью звучали сирены, системы ПВО сбили пять ракет. В ответ Израиль нанес два удара по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ответные удары после ночного обстрела наносит Израиль по сектору Газа. В ночь на среду радикалы из Палестины выпустили в сторону Европейского государства пять ракет, которые перехватила система ПВО.

"В ответ на ракетные обстрелы, произведенные ранее ночью (в среду), армия Израиля наносит удары по сектору Газа"

– пресс-служба Армии обороны Израиля

Израильские военные ударили по подпольному цеху, где производилось оружие, еще один целенаправленный удар пришелся по изготавливающему материалы для ракет предприятию, принадлежащий палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.