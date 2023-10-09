Участники молодежного форума в КЧР почтят память героев войны

Участники молодежного форума "Марухский путь", который пройдет в Карачаево-Черкесии, совершат восхождение на Марухский перевал, чтобы почтить память о защитниках Отечества.

Карачаево-Черкесия (КЧР) в год 80-летия Победы примет молодежный историко-туристический форум с образовательной программой, сообщили в Минтуризма республики.

"С 20 по 22 августа в горах КЧР состоится форум "Марухский путь" для молодежи от 18 до 35 лет. В программе - тематические исторические блоки, культурно-познавательные и образовательные мероприятия, проживание в палаточном лагере"

- Минтуризма КЧР

Участников встречи ждет восхождение на Марухский перевал, на котором в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Они почтят память о защитниках, павших в боях за Кавказ, сообщили организаторы, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что карачаево-черкесские спасатели 25 июля увековечили память защитников перевалов Кавказа, установив на одном из них, Клухорском, стелу и памятный знак в их честь в год 80-летия Великой Победы. Акция прошла на высоте более 2,5 тыс м в день начала битвы за Кавказ.