Турецкий лоукостер вводит запрет на аккумуляторы для заряда гаджетов

Зарядные устройства и пауэрбанки стали запрещены к провозу в ручной клади самолетов AJet. Турецкий лоукостер вводит ограничение вслед за крупными авиакомпаниями Турции.

Турецкий перевозчик AJet, следуя рекомендациям Генуправления гражданской авиации Турции (SHGM), вводит ограничение на провоз в ручной клади батарей и пауэрбанков.

Согласно новым правилам, на борт лоукосостера запрещено проносить в ручной клади портативные зарядные устройства, запасные и внешние аккумуляторы, электронные сигареты.

Литиевые батареи аккамуляторов в салоне могут нагреваться и даже загораться. Запрет на их провоз в ручной клади повысит уровень безопасности полетов.

Ранее Turkish Airlines также запретил все дополнительные аккумуляторы в ручной клади, а Pegasus Airlines ввел запрет на использование портативных зарядных устройств во время полета.