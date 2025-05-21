Turkish Airlines вводят запрет на провоз некоторых чемоданов

"Турецкие авиалинии" не будут принимать в багаж "умные" чемоданы с аккумуляторами, цифровыми замками и другими дополнительными функциями.
Авиакомпания Turkish Airlines вводит запрет на провоз "умных" чемоданов.
Сообщается, что под запрет попали чемоданы:
- с встроенными литиевыми аккумуляторами для зарядки гаджетов,
- с функцией взвешивания,
- с цифровыми замками,
- с GPS-трекерами,
- с bluetooth и Wi-Fi.
"Умный" чемодан может быть сдан в багаж только в случае, если пассажир отсоединит аккумулятор и все контакты и уберет его отдельно в ручную кладь. Аккумулятор при этом необходимо провозить в оригинальной упаковке.
Отметим, что ряд других иностранных компания также не принимают к перевозке чемоданы, у которых не могут быть отключены батареи для заряда гаджетов. Такие чемоданы не принимают в частности эмиратские перевозчики Emirates и flydubai.