Turkish Airlines вводят запрет на провоз некоторых чемоданов

"Турецкие авиалинии" не будут принимать в багаж "умные" чемоданы с аккумуляторами, цифровыми замками и другими дополнительными функциями.

Авиакомпания Turkish Airlines вводит запрет на провоз "умных" чемоданов.

Сообщается, что под запрет попали чемоданы:

с встроенными литиевыми аккумуляторами для зарядки гаджетов,

с функцией взвешивания,

с цифровыми замками,

с GPS-трекерами,

с bluetooth и Wi-Fi.

"Умный" чемодан может быть сдан в багаж только в случае, если пассажир отсоединит аккумулятор и все контакты и уберет его отдельно в ручную кладь. Аккумулятор при этом необходимо провозить в оригинальной упаковке.

Отметим, что ряд других иностранных компания также не принимают к перевозке чемоданы, у которых не могут быть отключены батареи для заряда гаджетов. Такие чемоданы не принимают в частности эмиратские перевозчики Emirates и flydubai.