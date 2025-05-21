Вестник Кавказа

Turkish Airlines вводят запрет на провоз некоторых чемоданов

Turkish Airlines вводят запрет на провоз некоторых чемоданов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Турецкие авиалинии" не будут принимать в багаж "умные" чемоданы с аккумуляторами, цифровыми замками и другими дополнительными функциями.

Авиакомпания Turkish Airlines вводит запрет на провоз "умных" чемоданов.

Сообщается, что под запрет попали чемоданы:

  • с встроенными литиевыми аккумуляторами для зарядки гаджетов,
  • с функцией взвешивания,
  • с цифровыми замками,
  • с GPS-трекерами,
  • с bluetooth и Wi-Fi.

"Умный" чемодан может быть сдан в багаж только в случае, если пассажир отсоединит аккумулятор и все контакты и уберет его отдельно в ручную кладь. Аккумулятор при этом необходимо провозить в оригинальной упаковке.

Отметим, что ряд других иностранных компания также не принимают к перевозке чемоданы, у которых не могут быть отключены батареи для заряда гаджетов. Такие чемоданы не принимают в частности эмиратские перевозчики Emirates и flydubai.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.