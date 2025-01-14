Пассажиры авиарейса Turkish Airlines наконец получили свой багаж

Части пассажиров авиарейса крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines пришлось всю ночь прождать свой багаж в аэропорту Внуково – турецкий авиаперевозчик забыл загрузить его на борт самолета.

Минувшая ночь для части туристов, прилетевших во Внуково после отдыха в Анталье авиалайнером Turkish Airlines, выдалась неспокойной – им пришлось до утра ждать своего багажа, который просто забыли загрузить на рейс TK-3168.

О том, что 33 единицы багажа просто не были доставлены на борт самолета, стало известно лишь по прибытии воздушного судна в столичный аэропорт в два часа ночи, передает РИА Новости.

"Уважаемые пассажиры, ожидавшие досылочный рейс TK-3168 из Антальи: сообщаем, что выдача багажа завершена. Все пассажиры получили свои вещи в полном объеме"

- аэропорт Внуково

Подобные казусы с Turkish Airlines случаются не впервые - Росавиация уже взяла этот вопрос на контроль и обсуждает это с авиакомпанией.

Напомним, ранее мы писали о том, что похожий инцидент произошел в аэропорту курортного Сочи с самолетом "Аэрофлота" - в лайнер в столичном аэропорту Шереметьево забыли загрузить багаж. Происшествие вызвало неразбериху при получении вещей, недовольные гости хотели разобраться, что стало с их вещами. Затерявшийся багаж отправили на следующих рейсах и авиаперевозчик отправил его по указанным пассажирами адресам.