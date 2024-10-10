Турция открывает Центр торговли газом в Стамбуле

Проект газового хаба в Турции продолжает воплощаться в жизнь. В 2025 году власти Турции намерены открыть в Стамбуле Центр торговли газом. Управлять им будут в том числе Газпром и Botas.

Центр торговли газом появится в будущем году в Стамбуле, он будет создаваться в рамках проекта международного газового хаба. Такое заявление сделал глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар.

По его словам, в реализации проекта будут задействованы Botas со стороны Турции и Газпром со стороны России.

Министр уточнил, что ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Газпром получит соответствующие указания.

"В течение 2025 года мы создадим мощную инфраструктуру, которая в партнерстве с Botas и "Газпромом" будет управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре"

– Байрактар

Он уточнил, что обеим сторонам был направлен меморандум о взаимопонимании.

Кроме того, Байрактар пояснил, что в новом центре будет использоваться стамбульский газовый индекс.

"Теперь, когда Россия будет продавать свой газ, она будет говорить: "Я продаю этот газ по формуле со стамбульским газовым индексом""

– Байрактар