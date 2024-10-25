Центр соцобслуживания инвалидов построили в Ингушетии

В Ингушетии в скором времени откроется новый центр соцобслуживания инвалидов. Строительство здания уже завершено, осталось завершить работу по благоустройству территории.
В Малгобеке завершено строительство республиканского центра соцобслуживания пожилых граждан и инвалидов. Об этом поведали в Минстрое Ингушетии.
"Общая площадь нового трехэтажного здания на 50 койко-мест – 1 тыс. 590 кв м"
– пресс-служба министерства
Возведение здания осуществлялось в рамках нацпроекта "Демография". На это было выделено более 205 млн рублей.
В ближайшее время строители займутся благоустройством и озеленением территории, прилегающей к зданию.