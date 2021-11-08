Садулаев разгромил грузина в финале ЧМ по вольной борьбе

Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе. Для него это шестое золото на мировых первенствах.

Российский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал золотым призером мирового первенства по вольной борьбе в Тиране.

Отмечается, что в финальной схватке в весовой категории до 92 кг "Русский танк" разгромил грузинского спортсмена Мириана Майсурадзе со счетом 6:0.

Эта победа стала для уроженца Дагестана шестой на мировых первенствах. Помимо медалей на Олимпиаде и ЧМ, на его счету 4 золота чемпионата Европы и победа на Кубке мира.