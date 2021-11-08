Вестник Кавказа

Садулаев разгромил грузина в финале ЧМ по вольной борьбе

Садулаев разгромил грузина в финале ЧМ по вольной борьбе
© Фото: сайт Федерации спортивной борьбы России
Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе. Для него это шестое золото на мировых первенствах.

Российский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал золотым призером мирового первенства по вольной борьбе в Тиране.

Отмечается, что в финальной схватке в весовой категории до 92 кг "Русский танк" разгромил грузинского спортсмена Мириана Майсурадзе со счетом 6:0.

Эта победа стала для уроженца Дагестана шестой на мировых первенствах. Помимо медалей на Олимпиаде и ЧМ, на его счету 4 золота чемпионата Европы и победа на Кубке мира.

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