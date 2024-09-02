Турмаршрут "Великий чайный путь" готовят Россия, Монголия и Китай

Совместная рабочая группа для развития международного туристического маршрута "Великий чайный путь" будет создана Россией и Монголией.
Маршрут "Великий чайный путь" затронет три государства: РФ, Монголию и КНР. На встрече в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и госсекретарь Минкультуры Монголии Адиясурэн Даваажаргал договорились о сотрудничестве и организации рабочей группы.
"Главы наших трех стран встречались в Ташкенте и начали тему "Великого чайного пути". Предлагаю инициативу - создать рабочую группу... Начало проекта туристического маршрута "Великий чайный путь" даст старт совместной работе и в других направлениях"
– Даваажаргал
Туристы в рамках "Великого чайного пути" смогут повторить торговый путь XVIII века, когда чай везли в российскую столицу из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье.
В настоящее время проект маршрута практически готов, для путешественников на дороге Замын-Ууд - Алтанбулаг будут построены современные зоны для отдыха, а КПП на границе РФ и Монголии работает круглосуточно.
Совместный туристический продукт, как ожидается, позволить нарастить взаимный турпоток, а также сможет привлечь иностранцев.