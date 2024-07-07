Вестник Кавказа

Чайные плантации в Сочи пройдут реконструкцию

Чайные плантации в Сочи пройдут реконструкцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи в ближайшие годы восстановят сотни гектар чайных плантаций. Реконструкция займет до семи лет и позволит в будущем ввести в эксплуатацию новые площади.

В Сочи взялись за восстановление чайных плантаций, информацией об этом поделились в администрации города.

«На площади более 350 га проводится постепенная реконструкция с последующим переводом в листосборные площади. Сроки восстановления составляют от трех до семи лет после начала реконструкции»

– администрация города

В сообщении уточняется, что сроки зависят от состояния конкретных плантаций, а также от наличия финансирования на проект.

Всего чайные плантации на черноморском берегу занимают 1,2 тыс га, сегодня из них пригодны для эксплуатации меньше половины. Урожайность в последние два года держится на уровне около 500 т, передает РБК.

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