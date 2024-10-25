В Казахстане построят хлопковый завод за $300 млн

Казахстан намерен развивать легкую промышленность. Для этого возведут крупное текстильное предприятие в Туркестане – регионе с сильными традициями хлопководства.

В Туркестанской области Казахстана построят крупный завод по обработке хлопка. В проект будет вложено около $300 млн, передали в пресс-службе местного акимата.

Комплекс будет функционировать как предприятие полного цикла. Здесь будут обрабатывать сырье, прясть, производить ткань и окрашивать ее. Предприятие сможет поставлять до 50 млн метров домашнего текстиля.

Важен проект и с точки зрения социальной поддержки. Здесь смогут трудиться более 2000 человек.

Отметим, что Туркестан является единственным регионом страны, который специализируется на выращивании хлопка.