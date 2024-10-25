Вестник Кавказа

В Казахстане построят хлопковый завод за $300 млн

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан намерен развивать легкую промышленность. Для этого возведут крупное текстильное предприятие в Туркестане – регионе с сильными традициями хлопководства.

В Туркестанской области Казахстана построят крупный завод по обработке хлопка. В проект будет вложено около $300 млн, передали в пресс-службе местного акимата. 

Комплекс будет функционировать как предприятие полного цикла. Здесь будут обрабатывать сырье, прясть, производить ткань и окрашивать ее. Предприятие сможет поставлять до 50 млн метров домашнего текстиля. 

Важен проект и с точки зрения социальной поддержки. Здесь смогут трудиться более 2000 человек. 

Отметим, что Туркестан является единственным регионом страны, который специализируется на выращивании хлопка.

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