Ozon вводит предоплату для большинства категорий товаров

Интернет-магазин Ozon с 1 ноября запретит постоплату для многих товаров, оплачивать покупку будет необходимо перед заказом, а не при получении. Исключение составят одежда и обувь.

Нововведение подготовил к 1 ноября маркетплейс Ozon – теперь при покупке многих товаров нужно будет производить предоплату.

Большинство товаров на сайте с 1 ноября 2024 года необходимо оплачивать во время оформления заказа. Опция постоплаты сохранится для тех товаров, которые клиенту необходимо примерить.

"Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой"

– пресс-служба Ozon