Вестник Кавказа

Ozon вводит предоплату для большинства категорий товаров

Ozon вводит предоплату для большинства категорий товаров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Интернет-магазин Ozon с 1 ноября запретит постоплату для многих товаров, оплачивать покупку будет необходимо перед заказом, а не при получении. Исключение составят одежда и обувь.

Нововведение подготовил к 1 ноября маркетплейс Ozon – теперь при покупке многих товаров нужно будет производить предоплату.

Большинство товаров на сайте с 1 ноября 2024 года необходимо оплачивать во время оформления заказа. Опция постоплаты сохранится для тех товаров, которые клиенту необходимо примерить.

"Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой"

– пресс-служба Ozon

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