Свыше тысячи жалоб получил ЦИК Грузии в связи с выборами

В связи с выборами в парламент Грузии в 2024 году поступило почти 1,2 тыс жалоб. В ЦИК страны эти данные оценивают как оптимистичные.

Грузинский Центризбирком получил почти 1,2 тыс жалоб по поводу парламентских выборов, состоявшихся 26 октября.

"Представляю информацию о статистике жалоб и также сравнительный анализ. В 2020 году было представлено 2054 жалоб, в 2021 году - 1840, а в этом году -1170 жалоб, что указывает на тенденцию сокращения числа жалоб и положительную тенденцию"

– глава юрдепартамента ЦИК Грузии Георгий Сантуриани

Жалобы получены в связи с нарушениями в ходе парламентских выборов, из них более 500 жалоб подано наблюдательными организациями, около 600 - избирательными субъектами.

Президент Саломе Зурабишвили, которая публично заявляет о фальсификации выборов, была вызвана для допроса после обращения в прокуратуру ЦИК.