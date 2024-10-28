Вестник Кавказа

Кто чьи голоса украл в Грузии?

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правящая партия "Грузинская мечта" предъявила оппозиции ответное обвинение, заявив, что противники власти похитили голоса ее избирателей. "Мечта" намерена обратиться в прокуратуру.

Оппозиционные партии с помощью особой схемы украли голоса правящей "Грузинской мечты" на выборах в парламент, которые прошли 26 октября. Об этом рассказал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, сторонники "Мечты" в день выборов приходили на участки, но оказывалось, что кто-то зарегистрировал их в качестве наблюдателей от оппозиции, причем не там, где они живут, а совершенно в других местах.

Мдинарадзе подчеркнул, что в общей сложности зафиксировано 81 такое нарушение, все они происходили по одной и той же схеме, а значит, они неслучайны.

"Мы сегодня же представим материалы прокуратуре"

– Мдинарадзе

Он призвал правоохранителей провести тщательное расследование по каждому случаю.

Премьер страны Ираклий Кобахидзе в свою очередь назвал заявления о фальсификации парламентских выборов комичными. Он напомнил, что выборы прошли с использованием современных технологий и ID карт.

"Руководители НПО Байя Патарая, Нино Ломджария, Эка Гигаури смеялись над людьми, которые утверждали, что чип ID-карты содержит метку дьявола, и в итоге сейчас они утверждают, что дьявол вселился в аппараты для голосования"

- Кобахидзе

Он отметил, что за последние дни было сказано много глупостей на этот счет. Кобахидзе рассказал о заявлении о том, что "сидевший дьявол в аппарате для голосования целенаправленно снижал количество голосов Единого национального движения"

Ранее в фальсификации выборов "Мечту" обвинила президент Саломе Зурабишвили.

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