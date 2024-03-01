Вестник Кавказа

Турция намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном

Турция намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции готовы увеличить оборот товаров с Азербайджанской Республикой. В рамках сотрудничества будет расширено торговое соглашение между двумя странами.

Турция намерена нарастить товарооборот с Азербайджанской Республикой. Такое заявление сделал посол Турции в АР. 

Он уточнил, что страны реализуют совместные проекты в этом направлении. 

"Расширение охвата преференциального торгового соглашения между двумя странами является важным шагом. Важно, чтобы число товаров, на реализацию которых распространяются льготы, было увеличено с 15 до 30"

- Джахит Багчи 

Он также отметил, что в начале мая состоится встреча премьера Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Они проведут заседание, на котором обсудят ряд вопросов. 

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