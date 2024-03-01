Турция намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном

Власти Турции готовы увеличить оборот товаров с Азербайджанской Республикой. В рамках сотрудничества будет расширено торговое соглашение между двумя странами.
Турция намерена нарастить товарооборот с Азербайджанской Республикой. Такое заявление сделал посол Турции в АР.
Он уточнил, что страны реализуют совместные проекты в этом направлении.
"Расширение охвата преференциального торгового соглашения между двумя странами является важным шагом. Важно, чтобы число товаров, на реализацию которых распространяются льготы, было увеличено с 15 до 30"
- Джахит Багчи
Он также отметил, что в начале мая состоится встреча премьера Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.
Они проведут заседание, на котором обсудят ряд вопросов.