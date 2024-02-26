Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в военной промышленности

Глава МИД Азербайджана на полях Дипломатического форума в Анталье проводит двусторонние встречи. Сотрудничество двух стран обсуждалось на встрече с главой Агентства оборонной промышленности Турции.

В Анталье в рамках Дипломатического форума состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и президента Агентства оборонной промышленности Турции Халука Гёргюна.

Стороны выразили удовлетворение отношениями сотрудничества двух братских стран в области военной промышленности, информирует министерство иностранных дел Азербайджана.

Также был проведен обмен мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества по ряду направлений. Байрамов и Гёргюн также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Дипломатический форум в Анталье проходит с 1 по 3 марта, азербайджанский министр выступит на панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в XXI веке".