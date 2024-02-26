Глава МИД Азербайджана совершит визит в Турцию

Глава МИД Азербайджана направляется в Анкару. В столице Турции он примет участие в Дипломатическом форуме. Международное мероприятие будет проходить с 1 по 3 марта.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 февраля отправился в Турцию с рабочим визитом.

Внешнеполитическое ведомство АР сообщает, что министр в Анталье примет участие в Дипломатическом форуме, на котором выступит в ходе панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в 21 веке".

Также в рамках форума Джейхун Байрамов проведет ряд двусторонних встреч.