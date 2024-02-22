Лавров готовит визит в Турцию

Глава МИД России Сергей Лавров в первых числах марта совершит визит в Турцию, где он примет участие в дипломатическом форуме в Анталье, а также проведет ряд двухсторонних встреч с турецким коллегой Хаканом Фиданом и другими официальными лицами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1-2 марта посетит Турцию, где он примет участие в Дипломатическом форуме, который пройдет в турецкой Анталье, сообщила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Первого-второго марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с турецким коллегой. В ходе этой встречи планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес"

- Мария Захарова

В планах у главы российского внешнеполитического ведомства ряд двухсторонних встреч с официальными представителями турецких властей, и в первую очередь – с его турецким коллегой Хаканом Фиданом. Что касается тематики предстоящих контактов, они будут посвящены ситуации в Закавказье, палестино-израильскому конфликту и ситуации в Сирии и Ливии. Также собеседники поговорят о торговле, банковской сфере, туризме, энергетике и безопасности.

Помимо этого, Лавров и Фидан проработают график двусторонних контактов на различных уровнях, добавила Захарова.