Три объекта в Израиле были атакованы хуситами

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Йеменские хуситы ударили по трем объектам в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион. Атака была совершена при помощи беспилотников.

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали три объекта в Израиле, заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

Удары были произведены с использованием беспилотников.

"[Подразделения] беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели три уникальные операции, атаковав три цели израильского противника с применением трех беспилотников"

- Яхья Сариа

Он передал, что были атакованы два объекта в городах Беэр-Шева и Ашкелон, а также аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Все операции "успешно достигли своих целей", добавил представитель "Ансар Аллах".

