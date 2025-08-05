Три объекта в Израиле были атакованы хуситами

Йеменские хуситы ударили по трем объектам в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион. Атака была совершена при помощи беспилотников.
Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали три объекта в Израиле, заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.
Удары были произведены с использованием беспилотников.
"[Подразделения] беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели три уникальные операции, атаковав три цели израильского противника с применением трех беспилотников"
- Яхья Сариа
Он передал, что были атакованы два объекта в городах Беэр-Шева и Ашкелон, а также аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Все операции "успешно достигли своих целей", добавил представитель "Ансар Аллах".