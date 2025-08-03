Хуситы вновь ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся удару со стороны йеменских хуситов. Они произвели атаку с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.
Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли очередной удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, заявил представитель движения Яхья Сариа.
В ходе обращения, которое транслировал телеканал Al Masirah, он заявил, что ракетные войска хуситов атаковали аэропорт в Тель-Авиве "с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2".
Яхья Сариа подчеркнул, что цели операции были успешно достигнуты. Он добавил, что одним из результатов удара стала приостановка работы главного израильского аэропорта.
Ранее израильская армия передала, что запущенная со стороны Йемена ракета была перехвачена. Информации и повреждениях и пострадавших нет.