Израиль ночью отразил атаку ракеты из Йемена

Армия Израиля минувшей ночью работала над перехватом выпущенной из Йемена ракеты, в городах страны сработали системы оповещения населения, однако боевой снаряд удалось успешно перехватить.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью сообщила в своем Telegram-канале о том, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО начала работу над ее перехватом.

"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы"

- ЦАХАЛ

В ряде районов Израиля после запуска ракеты сработали сирены воздушной тревоги, однако ПВО страны сработала штатно – боевой снаряд был перехвачен и нейтрализован, звучат в ряде после пуска ракеты из Йемена, сообщили в ЦАХАЛ.

Напомним, накануне мы писали о том, что армия Израиля провела испытания модернизированной версии установки "Праща Давида", они прошли успешно и стали еще одним значительным прорывом в модернизации системы, которая уже продемонстрировала высокие эксплуатационные характеристики во время войны, заявили в ЦАХАЛ.