Вестник Кавказа

В Израиле модернизировали "Пращу Давида"

В Израиле модернизировали "Пращу Давида"
© Фото: сайт компании Rafael
Армия Израиля провела испытания модернизированной версии установки "Праща Давида".

Систему ПВО "Праща Давида" модернизировали в Израиле. Новая модификация ракетной установки прошла испытания, информируют СМИ страны. 

"Успешные испытания представляют собой еще один значительный прорыв в модернизации системы, которая уже продемонстрировала высокие эксплуатационные характеристики во время войны"

– Минобороны Израиля 

Сообщается, что на испытаниях присутствовали специалисты из США. 

Отметим, что система "Праща Давида" производится компанией Rafael. Она способна поражать цели средней сложности, занимая в системе ПВО Израиля промежуточное положение между "Железным куполом" и установками "Хец-2" и "Хец-3".

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