В Израиле модернизировали "Пращу Давида"

Армия Израиля провела испытания модернизированной версии установки "Праща Давида".
Систему ПВО "Праща Давида" модернизировали в Израиле. Новая модификация ракетной установки прошла испытания, информируют СМИ страны.
"Успешные испытания представляют собой еще один значительный прорыв в модернизации системы, которая уже продемонстрировала высокие эксплуатационные характеристики во время войны"
– Минобороны Израиля
Сообщается, что на испытаниях присутствовали специалисты из США.
Отметим, что система "Праща Давида" производится компанией Rafael. Она способна поражать цели средней сложности, занимая в системе ПВО Израиля промежуточное положение между "Железным куполом" и установками "Хец-2" и "Хец-3".