Израиль рассматривает полную оккупацию Газы – СМИ

Ynet: Тель-Авив готовится к оккупации сектора Газа.
Как информирует издание Ynet со ссылкой на источник в окружении Нетаньяху, власти Израиля готовы реализовать сценарий с полной оккупацией сектора Газа.
"Жребий брошен - мы идём на полную оккупацию сектора Газа"
– источник
Согласно информации СМИ, Тель-Авив планирует расширить район проведения военной операции, затронув в том числе и те места, где удерживаются заложники.
Как отметил собеседник издания, Тель-Авив даже готов рассмотреть отставку генштаба ЦАХАЛ, если армейское командование откажется реализовывать планы властей.