Вестник Кавказа

Израиль рассматривает полную оккупацию Газы – СМИ

Израиль рассматривает полную оккупацию Газы – СМИ
© Фото: ЦАХАЛ
Ynet: Тель-Авив готовится к оккупации сектора Газа.

Как информирует издание Ynet со ссылкой на источник в окружении Нетаньяху, власти Израиля готовы реализовать сценарий с полной оккупацией сектора Газа. 

"Жребий брошен - мы идём на полную оккупацию сектора Газа"

– источник 

Согласно информации СМИ, Тель-Авив планирует расширить район проведения военной операции, затронув в том числе и те места, где удерживаются заложники. 

Как отметил собеседник издания, Тель-Авив даже готов рассмотреть отставку генштаба ЦАХАЛ, если армейское командование откажется реализовывать планы властей.

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