Израиль и США готовят ультиматум ХАМАС

В ближайшее время Израиль и США предъявят ряд требований ХАМАС. Если группировка не примет их, военная операция в секторе Газа будет расширена.

Израиль и Соединенные Штаты выдвинут ультиматум радикальному движению ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собираются сделать это в ближайшее время.

В материале сказано, что руководство еврейского государства требует от ХАМАС немедленно отпустить всех заложников и вернуть тела 30 погибших заложников. В обмен Израиль обещает выпустить из тюрем палестинских заключенных

Кроме того, Израиль и США призывают ХАМАС сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу. Если группировка не примет эти требования, Израиль расширит масштабы военной операции в секторе Газа.