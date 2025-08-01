Израиль склоняется к военному решению проблемы с заложниками – СМИ

Власти Израиля рассматривают возможность военного решения проблемы с заложниками. В еврейском государстве считают, что представители ХАМАС не хотят заключать сделку.

Израиль может выбрать военный метод освобождения заложников в секторе Газа. Об этом поведал 4 августа израильский чиновник.

Он отметил, что к такому решению склоняется премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает телеканал ABC.

По словам чиновников, власти Израиля считают, что радикальная группировка ХАМАС не хочет заключать сделку, предполагающую освобождение заложников. В связи с этим Нетаньяху нацелился на расширение военной операции в анклаве.

Согласно информации, в настоящее время в Газе находятся минимум 20 живых израильских заложников.

Напомним, в конце минувшей неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американская администрация разработала план по завершению конфликта в секторе Газа и возвращению заложников.