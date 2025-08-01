США придумали план завершения войны в Газе

Администрация американского президента Дональда Трампа разработала план по завершению конфликта в Газе и возвращению заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, заявил спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф.
Накануне в Тель-Авиве он встретился с семьями заложников, удерживаемых в сектора Газа, и передал, что "план состоит в том, чтобы положить конец войне в секторе Газа, а не расширять ее".
Он подчеркнул, что у ХАМАС не будет причин отказаться от переговоров.
"Мы вернем ваших детей домой и привлечем ХАМАС к ответственности за любые неправомерные действия. Мы сделаем всё необходимое для жителей Газы"
- Стивен Уиткофф
По его словам, освобождение заложников – "священная миссия" для Дональда Трампа.
Напомним, что ХАМАС удерживают в секторе Газа 50 заложников. По последним данным израильской стороны, 20 из них еще живы.