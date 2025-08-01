США придумали план завершения войны в Газе

Администрация США разработала план по завершению конфликта в секторе Газа и возвращению заложников. Об этом заявил Стив Уиткофф после встречи с семьями заложников в Тель-Авиве.

Администрация американского президента Дональда Трампа разработала план по завершению конфликта в Газе и возвращению заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, заявил спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф.

Накануне в Тель-Авиве он встретился с семьями заложников, удерживаемых в сектора Газа, и передал, что "план состоит в том, чтобы положить конец войне в секторе Газа, а не расширять ее".

Он подчеркнул, что у ХАМАС не будет причин отказаться от переговоров.

"Мы вернем ваших детей домой и привлечем ХАМАС к ответственности за любые неправомерные действия. Мы сделаем всё необходимое для жителей Газы"

- Стивен Уиткофф

По его словам, освобождение заложников – "священная миссия" для Дональда Трампа.

Напомним, что ХАМАС удерживают в секторе Газа 50 заложников. По последним данным израильской стороны, 20 из них еще живы.