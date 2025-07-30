Израиль отложил военные действия в Газе

Нетаньяху не спешит принимать решение о действиях армии Израиля в Газе. Это связано с противоречиями по данному вопросу, которые есть внутри правительства.

На этой неделе власти Израиля не будут принимать решение о действиях своей армии в секторе Газа. Об этом сообщил информированный источник.

Он отметил, что это объясняется тем, что в правительстве еврейского государства по-прежнему существуют разногласия по поводу предпочтительного курса действий в анклаве, передает CNN.

Ранее на этой неделе телеканал сообщил со ссылкой на источники, что после отзыва делегаций Израиля и Соединенных Штатов из Дамаска, где происходили переговоры по прекращению огня и освобождению заложников, радикальная группировка ХАМАС прекратила участвовать в каких-либо дискуссиях.

При этом в пятницу в ХАМАС сообщили о своей готовности продолжать переговоры постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из Газы. Однако в группировке отмечают, что для возобновления диалога гуманитарная ситуация в анклаве должна значительно улучшится.

"Крайне важно серьезно улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе и получить письменный ответ противника относительно наших действий. Это условие для возвращения к переговорам"

– член политбюро движения Басем Наим

Телеканал отмечает, что мирные переговоры зашли в тупик на фоне катастрофической гуманитарной ситуации в Газе, где десятки людей умирают от голода.

Напомним, согласно последним данным ООН, на сегодняшний день острую нехватку продовольствия испытывают все 2,1 млн жителей Газы.