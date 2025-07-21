ХАМАС выразил готовность вернуться к переговорам с Израилем

В ХАМАС заявили, что намерены продолжить переговоры о прекращении огня. В движении сказали, что продолжение переговоров в условиях голода теряет эффективность.

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность продолжить переговоры о постоянном прекращении боевых действий и полном выводе израильский сил с сектора Газа, сообщает CNN.

Член политбюро движения Басем Наим заявил телеканалу о важности значительно улучшить гуманитарную ситуацию в анклаве и получить письменный ответ Тель-Авива.

Он подчеркнул, что это является условием для возвращения к переговорам. При этом Наим отметил, что продолжение переговоров в условиях голода теряет эффективность.

Ранее CNN распространил информацию об отказе ХАМАС участвовать в дискуссиях о прекращении огня и освобождении заложников.