Трамп вылетел на Аляску

Самолет Трампа вылетел на Аляску с авиабазы Эндрюс в Мэриленде.

Лидер США Дональд Трамп направился на Аляску. Самолет президента Соединенных Штатов вылетел с авиабазы Эндрюс, передает Fox News.

Напомним, что на Аляске состоится саммит Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Стороны обсудят пути решения украинского кризиса.

Ранее в Анкоридж (Аляска) прибыла российская делегация, в которую вошли главы дипломатического, оборонного ведомств, а также министерства финансов. Также на Аляску прибыла делегация российских журналистов.

Отметим, что Вашингтон на время снял ряд санкций с Москвы для проведения встречи.