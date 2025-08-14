Вестник Кавказа

Трамп вылетел на Аляску

Самолет Трампа вылетел на Аляску с авиабазы Эндрюс в Мэриленде.

Лидер США Дональд Трамп направился на Аляску. Самолет президента Соединенных Штатов вылетел с авиабазы Эндрюс, передает Fox News. 

Напомним, что на Аляске состоится саммит Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Стороны обсудят пути решения украинского кризиса. 

Ранее в Анкоридж (Аляска) прибыла российская делегация, в которую вошли главы дипломатического, оборонного ведомств, а также министерства финансов. Также на Аляску прибыла делегация российских журналистов. 

Отметим, что Вашингтон на время снял ряд санкций с Москвы для проведения встречи.

