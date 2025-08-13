Белый дом назвал состав делегации для встречи Путина и Трампа

В Вашингтоне рассказали, кто из представителей американского руководства будет входить в делегацию, которая вместе с президентом Дональдом Трампом отправится на Аляску для встречи с российской делегацией во главе с Владимиром Путиным.

Власти США озвучили состав американской делегации, которая примет участие в переговорах в рамках встречи президентов России и США на Аляске, соответствующее сообщение распространила пресс-служба Белого дома.

В нем говорится, что вместе с президентом Дональдом Трампом в Анкоридж на встречу с Владимиром Путиным полетят глава Госдепа Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Также в делегацию вошли шеф протокола Моника Кроули, глава аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее замы – Джеймс Блэр, Бо Харрисон и Дэн Скавино, директор по коммуникациям, секретарь и помощник Трампа Стивен Чун, Кэролайн Левитт и Ник Луна.

Кроме того, сопровождать главу американского государства будут его спичрайтер Росс Уортингтон и помощник, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

Ранее сообщалось, что в российскую делегацию войдут помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и министр обороны Андрей Белоусов.