Трамп снял часть антисирийских санкций

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене ряда санкций в отношении Сирии, оставив все рестрикции в отношении экс-президента арабской республики Башара Асада и его соратников.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении некоторых санкций в отношении Сирии, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Упраздняются санкции против Сирии, однако меры против Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, участников программы по созданию химоружия... остаются в силе"

- администрация президента США

Документ предоставляет некоторые послабления экспортного контроля страны и ослабление санкций к ней на уровне ООН, однако часть из них предстоит одобрить Конгрессу США, передает "Интерфакс".

Пока останутся в силе ограничения, введенные в отношении Сирии в 1979 году, когда она была включена в перечень государств-спонсоров терроризма – они будут действовать, пока госсекретарь США Марко Рубио не выдаст другой вердикт в отношении САР.

ЕС еще в мае снял в Сирии все экономические санкции, чтобы помочь народу восстановить страну.

Ранее мы писали о том, что американский президент намерен подписать указ о смягчении санкций в отношении Сирии. Как сообщили СМИ, он подпишет указ о смягчении санкций в отношении Сирии в течение сегодняшнего дня, заявила журналистка CBS из Белого дома.