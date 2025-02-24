Дональд Трамп снимет санкции с Сирии сегодня – СМИ

Американский президент Дональд Трамп намерен подписать указ о смягчении санкций в отношении Сирии сегодня. Об этом сообщили СМИ.

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о смягчении санкций в отношении Сирии в течение сегодняшнего дня, заявила журналистка CBS из Белого дома.

"Сегодня Трамп подпишет указ, касающийся ослабления санкций против Сирии"

- CBS

Напомним, что 4 мая Дональд Трамп провел переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Тогда он заявил, что инициирует процесс снятия санкций с сирийского государства.

После этого МИД Арабской Республики выступил с заявлением, в котором подчеркнул открытость официального Дамаска для сотрудничества на основе уважения и невмешательства во внутренние дела страны.