Сирия ожидает подключения к системе SWIFT

В течение нескольких недель Сирия будет подключена к системе SWIFT. Центробанк будет работать над превращением страны в привлекательный финансовый центр.

Сирия будет подключена к международной платежной системе SWIFT в соответствии с курсом по восстановлению связей с мировой экономикой, заявил глава Центробанка страны Абдулкадер Хусрие.

Он передал, что страна будет подключена к SWIFT в течение нескольких недель.

Помимо этого, экономист представил подробную дорожную карту реструктуризации финансовой системы страны и денежно-кредитной политики с целью восстановления экономики. В соответствии с ней ЦБ вместе с Минфином работает "над планом экономической стабилизации на шесть-двенадцать месяцев".

Хусрие также отметил, что Сирия стремится улучшить собственный имидж в качестве финансового центра, учитывая ожидаемые прямые зарубежные инвестиции в восстановление и инфраструктуру.

Напомним, что в конце мая Евросоюз объявил о снятии всех экономических санкций против Сирии и исключении из черных списков 24 структур, включая Центробанк. Это решение направлено на поддержку восстановления страны и политического перехода.