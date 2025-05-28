Кому нужна Сирия: кто готов вкладывать деньги в страну?

Спустя 14 лет разрушительной войны Сирия готова вернуться к стабильности и даже достичь процветания. Ближневосточное государство, с которого недавно были сняты международные санкции, открывает двери для партнеров и инвесторов, готовых вкладывать средства на восстановление государства. Кто готов финансировать возвращение к нормальной жизни?

Что за страна Сирия?

Сирия - ближневосточная страна, расположенная на восточном побережье Средиземного моря. К северу от Сирии находится Турция, на востоке и юго-востоке - Ирак, на юге страна граничит с Иорданией, а на юго-западе - с Израилем и Ливаном. Более 70% населения Сирии - арабы, а самые больше города: столица Дамаск, Алеппо, Хомс, Латакия, Хама и Ракка. Почти 75% жителей Сирии — мусульмане-сунниты. В марте 2011 года в Сирии началась гражданская война, которая завершилась в декабре 2024 года победой антиправительственных сил. Президент Башар Асад был свергнут, и сегодня страной руководит Ахмед Аш-Шараа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что сейчас в Сирии?

В настоящий момент в Сирии переходный период. У власти временное правительство во главе с президентом Ахмедом Аш-Шараа. В стране до 2030 года, конца переходного периода, действует временная конституция, в рамках которой вся власть сосредоточена в руках президента.

Сирия, население которой составляет 23,5 млн человек была значительно разрушена гражданской войной: многие города лежат в руинах, транспортная инфраструктура разрушена, сектора здравоохранения, образования и других социальных услуг функционируют на очень низком уровне. По оценкам Всемирного банка, почти 70% сирийцев живут за чертой бедности, и около 15 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, поскольку у них нет средств к существованию. В стране серьёзный экономический кризис, а нефтегазовый сектор, будучи главным источником дохода, контролируется западными компаниями. Сирийские банки более 10 лет остаются отрезанными от мировой банковской системы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто первым откроет ”Макдоналдс” в Сирии?

Несмотря на серьезные экономические проблемы, Сирия, судя по всему, готовится стать рыночной экономикой, и основное препятствие к этому было устранено. В середине мая санкции с Сирии сняли США, а вслед за Вашингтоном аналогичное решение приняли Великобритания и Европейский Союз. По словам главы Инвестиционного управления страны Аймана Хамавийе, сразу же после отмены санкций иностранные инвесторы выразили интерес к сотрудничеству с Дамаском. Теперь задача Сирии создать благоприятный бизнес-климат, в том числе за счет новых и старых директив, а также разработки инвестиционного законодательства и обеспечения прозрачности. Управляющий Сирийским бизнес-советом, Таер Лахам говорит, что сирийские бизнесмены уже шутят, кто первым откроет ”Макдоналдс” в стране.

Первые сделки и контракты

Хотя некоторые санкции, введенные против Сирии, были сняты временно, на полгода, чтобы посмотреть, к чему приведет ослабление давление, результаты уже есть.

ОАЭ отстроит порт

Почти сразу после того как Дональд Трамп объявил о снятии санкций с Сирии, дубайская компания DP World подписала с сирийским Управлением земельных ресурсов и портов сделку стоимостью в $800 млн на восстановление порта Тартус, который был значительно разрушен в годы войны. Соглашение включает в себя развитие и управление портом, а также создание промышленных зон и зон свободной торговли на территории порта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Катар обеспечивает электричество

29 мая Дамаск и бизнес-группа из Катара заключили соглашение на $7 млрд с целью увеличения в два раза поставок электроэнергии в страну. В рамках соглашения в Сирии появятся четыре парогазовых установки, а также солнечная электростанция. По словам катарской стороны, соглашение ознаменовало новую фазу совместной работы по восстановлению Сирии. Энергетическая сделка с Катаром приведет к созданию более 50 тысяч рабочих мест в стране, что обеспечит существенную поддержку трудовому рынку страны.

Саудовская Аравия и Катар выплатили сирийский долг

Еще до того, как с Сирии были сняты международные санкции, Саудовская Аравия в партнерстве с Катаром объявила о готовности выплатить долг Сирии перед Всемирным банком в размере $15,5 млн. Ближневосточные союзники закрыли сирийскую задолженность в середине мая, тем самым обеспечив Дамаску возможность брать новые кредиты у международной финансовой организации.

Турция готова отстраивать Сирию

О своей готовности приступить к восстановлению Сирии еще в декабре 2024 года заявила Турция. Аэропорты, железные дороги и автомагистрали - всё это в планах Турецкой Республики, как и жилищное строительство.

В чем привлекательность Сирии для инвесторов?

Несмотря на экономический кризис и политическую неопределённость, сегодня Сирия представляет значительный интерес для международных инвесторов, прежде всего, из региональных, ближневосточных государств. По большому счету Сирия - огромный новый рынок с точки зрения развития энергоресурсов, сельского хозяйства, промышленности и технологий, а также потенциально транзитная страна.