Сирия освободилась от экономических санкций ЕС

ЕС снял все экономические санкции против Сирии и убрал из черных списков 24 структуры страны. Исключением стали ограничительные меры, основанные на соображениях безопасности.

Европейский Союз объявил о снятии всех экономических санкций в отношении Сирии и исключении из черных списков 24 структур страны, включая Центробанк, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял юридические документы об отмене всех экономических ограничительных мер против Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности. Также из черного списка исключены 24 компании, включая Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка"

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Решение было принято главами МИД ЕС от 20 мая.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала это решение правильным. По ее словам, оно направлено поддержку восстановления Сирии и политического перехода.

Напомним, что снять санкции с Сирии решили и Соединенные Штаты Америки. Госсекретарь Марко Рубио подписал документы об отмене на 180 дней санкционного пакета, введенного еще в 2019 году.