Вестник Кавказа

США сняли санкции с банков Сирии

США сняли санкции с банков Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Белый дом продолжает снимать санкции с Сирии. Вашингтон снял ограничения с банков страны, а также разрешил финансовые операции.

Вашингтон снял санкции с ряда сирийских банков, судоходных компаний, а также авиалиний Сирии. При этом Минфин США оставил в силе запрет на операции со структурами России, Ирана или КНДР. 

"Настоящая генеральная лицензия не разрешает... Любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, правительства Ирана, правительства КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР"

– Минфин США

Напомним, что о снятии санкций с арабской республики ранее объявил лидер США Дональд Трамп. Также рестрикции с Дамаска решили снять власти Великобритании и ЕС.

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