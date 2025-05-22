США сняли санкции с банков Сирии

Белый дом продолжает снимать санкции с Сирии. Вашингтон снял ограничения с банков страны, а также разрешил финансовые операции.

Вашингтон снял санкции с ряда сирийских банков, судоходных компаний, а также авиалиний Сирии. При этом Минфин США оставил в силе запрет на операции со структурами России, Ирана или КНДР.

"Настоящая генеральная лицензия не разрешает... Любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, правительства Ирана, правительства КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР"

– Минфин США

Напомним, что о снятии санкций с арабской республики ранее объявил лидер США Дональд Трамп. Также рестрикции с Дамаска решили снять власти Великобритании и ЕС.