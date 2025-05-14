Вестник Кавказа

Посол США в Турции назначен спецпредставителем по Сирии

Посол США в Турции назначен спецпредставителем по Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Томас Баррак будет курировать сирийское направление при Дональде Трампе.

Посол США в Турции Томас Баррак стал спецпредставителем президента США по Сирии. Он отметил, что снятие санкций благоприятно скажется на ситуации в арабской республике. 

"Прекращение санкций против Сирии не помешает реализации нашей главной цели — окончательного разгрома ИГИЛ (запрещенная в России организация - ред.) — и даст народу Сирии шанс на лучшее будущее"

– Томас Баррак  

Напомним, что лидер США Дональд Трамп в мае дал указание снять санкции с Сирии. Также экономические рестрикции были сняты Евросоюзом. Это произошло после смены власти в стране в декабре прошлого года.

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