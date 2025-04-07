Встреча в формате Израиль-Сирия-Турция состоялась в Азербайджане – СМИ

В Азербайджане встретились представители Израиля, Сирии и Турции. Израиль сейчас ведет секретные переговоры с новым руководством Сирии.

Переговоры представителей Израиля, Сирии и Турции состоялись на территории Азербайджана, обсуждались двусторонние отношения, сообщает израильский телеканал Channel 12.

Израиль на переговорах представлял глава оперативного управления Генштаба ЦАХАЛ Одед Басюк. Он встретился с представителями Сирии и официальными лицами Турции.

Указывается, что сегодня Израиль ведет секретные переговоры с новым руководством САР в рамках мирного процесса, продвигаемого при посредничестве Арабских Эмиратов.

Телеканал уточняет, что поднимался вопрос включения Сирии в такие региональные инициативы, как Соглашения Авраама. Там же отметили потенциал для позитивного сдвига в связях с Турцией.

Тель-Авив подчеркнул, что сейчас это лишь предварительный процесс, однако возможность влияния на формирование регионального порядка определенно стоит на повестке дня.