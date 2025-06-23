Трамп призвал прекратить преследование Нетаньяху

Американский лидер прокомментировал информацию о том, что премьера Израиля вызвали в суд. Трамп подчеркнул, что уголовное дело в отношении Нетаньяху должно быть отменено.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался за немедленное прекращение уголовного дела в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На своих страницах в соцсетях глава Белого дома отметил, что это первый случай, когда действующему премьеру еврейского государства нужно будет предстать перед судом.

"Я только что узнал, что Биби вызвали в суд в понедельник для продолжения этого длительного (он переживает это "шоу ужасов" с мая 2020 года – неслыханно! Это первый раз, когда действующий премьер-министр Израиля предстает перед судом.), политически мотивированного дела, "касающегося сигар, куклы Багз Банни и множества других несправедливых обвинений"

– американский лидер

Он акцентировал внимание на том, что дело нужно сейчас же отметить, или его должны помиловать как великого героя.

По словам главы Белого дома, он возможно не знает никого, кто мог бы работать с ним в "большей гармонии", чем Нетаньяху.