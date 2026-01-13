Китай сократил экспорт товаров в Иран

В 2025 году товарооборот Китая и Ирана снизился на четверть. Поставки из Китая в Иран сократились почти на 23%, в обратном направлении – почти на 32%.

Китайско-иранский товарооборот в прошлом году показал снижение на 25,6%, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В 2025 году взаимный товарооборот двух стран составил $9,96 млрд. Экспорт китайских товаров в Иран составил $6,93 млрд, что на 22,6% ниже, чем годом ранее. Ввоз в Китай продукции из Ирана также сократился – на 31,7%, до $3,03 млрд.

Отметим, что тенденция к снижению товарооборота между КНР и ИРИ наблюдается не первый год – в 2024 году снижение составило 8,5%, в 2023 – 6,2%.

Иран продает Китаю полиэтилен, железную и медную руду, металлы. В обратном направлении осуществляются поставки золото, тканей и автомобильных комплектующих и различного технического оборудования.