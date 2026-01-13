Землетрясение утром сотрясло Азербайджан

Утром 18 января в ученые в Азербайджане зарегистрировали землетрясение. Оно случилось в Шамахинском районе.

В Азербайджане на территории Шамахинского района сегодня произошло землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 07:56 по местному времени в 12 км к югу от станции Пиргулу. Магнитуда явления оценивается в 3,7 балла, эпицентр находился на глубине 9 км. Толчки ощущались в районе эпицентра с магнитудой до 4.

Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.