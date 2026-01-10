Билясуварский район Азербайджана потрясло землетрясение

Сегодня днем жители Билясуварского района Азербайджана ощутили на себе подземные толчки магнитудой 3,4 – очаг землетрясения находился на глубине 18 километров, обошлось без пострадавших и разрушений.

Сегодня в первой половине дня в Билясуварском районе Азербайджана произошло землетрясение, сообщила Республиканская сейсмологическая служба при Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Поземные точки магнитудой 3,4 были зафиксированы в 10:53 по местному времени (9:53 мск) в административном центре Билясуварского района Азербайджана городе Билясувар на Муганской равнине, в 44 км к юго-западу от железнодорожной станции Сальяны и в 182 км от Баку, передает АЗЕРТАДЖ.

Глубина очага подземных толчков составила 18 км, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, добавили в Бюро исследования землетрясений.