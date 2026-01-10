Вестник Кавказа

Билясуварский район Азербайджана потрясло землетрясение

Билясуварский район Азербайджана потрясло землетрясение
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Сегодня днем жители Билясуварского района Азербайджана ощутили на себе подземные толчки магнитудой 3,4 – очаг землетрясения находился на глубине 18 километров, обошлось без пострадавших и разрушений.

Сегодня в первой половине дня в Билясуварском районе Азербайджана произошло землетрясение, сообщила Республиканская сейсмологическая служба при Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Поземные точки магнитудой 3,4 были зафиксированы в 10:53 по местному времени (9:53 мск) в административном центре Билясуварского района Азербайджана городе Билясувар на Муганской равнине, в 44 км к юго-западу от железнодорожной станции Сальяны и в 182 км от Баку, передает АЗЕРТАДЖ.

Глубина очага подземных толчков составила 18 км, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, добавили в Бюро исследования землетрясений.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
705 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.