Трамп больше не будет оказывать помощь Израилю – СМИ

Президент США решил больше не использовать военных в ирано-израильском конфликте. Свою позицию он уже донес до руководства еврейского государства.

Соединенные Штаты больше не будут задействовать своих военных для помощи Израилю в конфликте с Ираном. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху в ходе телефонного разговора. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник в Белом доме, пишет Washington Post.

Источник отметил, что глава Белого дома сказал о том, что военные США уже сделали все необходимое. По его словам, Нетаньяху не очень понравилось это заявление, однако, понимая, что президент США хотел увидеть крен в сторону переговоров, согласился на прекращение огня.

Помимо этого, источник обратил внимание на то, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу возобновить контакты с Ираном.

Напомним, последний на данный момент раунд ирано-американских переговоров состоялся в двадцатых числах мая.