Аракчи прокомментировал уход США с иракской базы Айн-эль-Асад

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал уход сил международной коалиции, возглавляемой США, с иракской военной базы Айн-эль-Асад.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высоко оценил озвученное накануне решение о том, что военные международной коалиции, во главе которой стоят США, покинут базу Айн-эль-Асад, расположенную в Ираке в провинции Анбар. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном в Тегеране.

"Уход американских войск с базы Айн-эль-Асад является плодом тесного сотрудничества Ирана и Ирака в области безопасности и важным показателем укрепления суверенитета и независимости Ирака в принятии решений"

– Аббас Аракчи

Дипломат также заявил о готовности Тегерана вести с Багдадом совместную работу над соглашением в области безопасности, развивать сотрудничество по различным направлениям: военное, экономическое и политическое.

Фуад Хусейн заявил в свою очередь, что безопасность Ближнего Востока как региона неделима. Иракский министр подчеркнул, что стабильность любого государства оказывает непосредственное влияние на безопасность "соседей".