Ильхам Алиев почтил память жертв 20 января

Азербайджанский лидер на Аллее шехидов в Баку возложил траурный венок к мемориалу "Вечный огонь" и почтил светлую память тех, кто погиб в трагических событиях 20 января 1990 года. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Во вторник 20 января исполнится 36 лет со дня трагедии в азербайджанской столице, в результате которой погибли 147 бакинцев. Эта дата получила название "Черный январь". Те события вошедшие в историю азербайджанского народа как одна из самых трагических, и вместе с тем героических страниц, они стали символом борьбы за независимость и свободу.